"İthalatta gözetim uygulaması" Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 19.02.2020
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, "devre ayırıcıları" için kilogram başına birim gümrük kıymeti 7,5 dolar olarak belirlendi.İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, devre ayırıcıları için uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, "devre ayırıcıları" için kilogram başına birim gümrük kıymeti 7,5 dolar olarak belirlendi. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
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