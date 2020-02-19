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"İthalatta gözetim uygulaması" Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.02.2020
İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI RESMİ GAZETE'DE...

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, 'de yayımlandı. Buna göre, "devre ayırıcıları" için kilogram başına birim gümrük kıymeti 7,5 dolar olarak belirlendi.

kapsamında, devre ayırıcıları için uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, 'de yayımlandı. Buna göre, "devre ayırıcıları" için kilogram başına birim gümrük kıymeti 7,5 dolar olarak belirlendi. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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