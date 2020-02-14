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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıkladı! Avrupa'dan yoğun talep var

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.02.2020
BAKAN AÇIKLADI! AVRUPA'DAN YOĞUN TALEP VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , yaptığı açıklamada, "TÜDEMSAŞ-özel sektör iş birliğiyle merkezli firması için toplamda 400 yük vagonu, merkezli firmasına 200 konteyner taşıma vagonu ile 600 boji üretilmesi karara bağlandı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , yaptığı açıklamada, "TÜDEMSAŞ-özel sektör iş birliğiyle merkezli firması için toplamda 400 yük vagonu, merkezli firmasına 200 konteyner taşıma vagonu ile 600 boji üretilmesi karara bağlandı" şeklinde konuştu.

Bakan Turhan ayrıca, "TÜDEMSAŞ ve Gök Yapı AŞ arasında Avrupa'da faaliyet gösteren başka bir lojistik firması için 18 yük vagonu ve 54 H tipi boji üretilmesi için de protokol imzalandı" ifadelerine yer verdi.

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