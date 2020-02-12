Doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ocakta gerçekleşen doğal gaz tüketim verilerine ilişkin rekorların yer aldığı infografik paylaştı. Doğal gazda oluşan bu talebin hiçbir kısıntı ve kesinti yapılmaksızın karşılandığı bildirildi.
Bakanlığın resmi twitter hesabından paylaşılan "Rekor tüketime rekor arz" başlıklı infografikte, ocakta 6,7 metreküple aylık bazda bugüne kadarki en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
TÜM ZAMANLARIN REKORU
Sanayide son 5 yılın doğal gaz tüketim rekorunun kırıldığı belirtilen paylaşımda, konut bazlı tüketimde de tüm zamanların en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği kaydedildi.
HİÇBİR KISINTI VE KESİNTİ YAPILMADI
Paylaşımda, 27 gün boyunca 200 milyon metreküp üzeri günlük gaz tüketimiyle bu alanda da rekor kırıldığı belirtilerek, doğal gazda oluşan bu talebin hiçbir kısıntı ve kesinti yapılmaksızın karşılandığı bildirildi.
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