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Doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
BAKANLIK AÇIKLADI! REKOR KIRILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ocakta gerçekleşen tüketim verilerine ilişkin rekorların yer aldığı infografik paylaştı. Doğal gazda oluşan bu talebin hiçbir kısıntı ve kesinti yapılmaksızın karşılandığı bildirildi.

Bakanlığın resmi twitter hesabından paylaşılan "Rekor tüketime rekor arz" başlıklı infografikte, ocakta 6,7 metreküple aylık bazda bugüne kadarki en yüksek tüketiminin gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Sanayide son 5 yılın doğal gaz tüketim rekorunun kırıldığı belirtilen paylaşımda, konut bazlı tüketimde de tüm zamanların en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği kaydedildi.

HİÇBİR KISINTI VE KESİNTİ YAPILMADI

Paylaşımda, 27 gün boyunca 200 milyon metreküp üzeri günlük gaz tüketimiyle bu alanda da rekor kırıldığı belirtilerek, doğal gazda oluşan bu talebin hiçbir kısıntı ve kesinti yapılmaksızın karşılandığı bildirildi.

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