14 Şubat Sevgililer Günü sevgiliye ne alınır? Sevgililer 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bu ürünler tercih ediliyor
Çiçekten kozmetiğe, teknoloji ürünlerinden giyime sevdiklerini hediyeleriyle mutlu etmek isteyenler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kuyumcuların da kapısını çalıyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Bu yıl özellikle fantezi olarak isimlendirebileceğimiz bagetli elmas ve pırlanta taşlı mücevherler de çok tercih ediliyor" dedi.
Çiçekten kozmetiğe, teknoloji ürünlerinden giyime sevdiklerini hediyeleriyle mutlu etmek isteyenler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kuyumcuların da kapısını çalıyor.
14 ŞUBAT ÖNCESİ BU ÜRÜNLER TERCİH EDİYOR
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Bu yıl özellikle fantezi olarak isimlendirebileceğimiz bagetli elmas ve pırlanta taşlı mücevherler de çok tercih ediliyor. Efektli tektaş yüzük ve birçok küçük pırlanta parçalarla bezenmiş kolye ve küpeler ilgi topluyor. Pırlantalı ürün grubunda müşteriler, daha çok 1500 TL ile 3 bin TL fiyat aralığındaki takıları tercih ediyor" dedi.
Atayık, "Altın takı grubunda ise piyasada hafif ve çıtır tabir edilen hayalet kolyeler, küpeler, zincirli kolyeler, altın toplu kolyeler ve küpeler popüler. Bu kategoride hediyelik takılar, 750 TL ila 1500 TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu.
Mustafa Atayık, "Sevgililer Günü haftasında alışveriş miktarında, şubat ayı içerisinde normal bir haftayla karşılaştırıldığında yüzde 100'lük artış yaşanıyor" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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