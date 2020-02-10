10 Şubat 2020, Pazartesi
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İŞKUR 2020'ye hızlı başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
İŞKUR 2020'YE HIZLI BAŞLADI

'un ocak ayında istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 87 bin 383 oldu. edilen 55 bin 571 erkek ile 31 bin 812 kadından 18 bin 785'ini yükseköğrenim mezunları oluşturdu.

'un ocak ayında istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 87 bin 383 oldu.

edilen 55 bin 571 erkek ile 31 bin 812 kadından 18 bin 785'ini yükseköğrenim mezunları oluşturdu.

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