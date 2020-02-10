İŞKUR 2020'ye hızlı başladı

İŞKUR'un ocak ayında istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 87 bin 383 oldu. İstihdam edilen 55 bin 571 erkek ile 31 bin 812 kadından 18 bin 785'ini yükseköğrenim mezunları oluşturdu.

İŞKUR'un ocak ayında istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 87 bin 383 oldu.

İstihdam edilen 55 bin 571 erkek ile 31 bin 812 kadından 18 bin 785'ini yükseköğrenim mezunları oluşturdu.