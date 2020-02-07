Son dakika: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan flaş açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) "Sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir." açıklamasında bulundu. SPK ayrıca, "Söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) "Sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir." açıklamasında bulundu. SPK ayrıca, "Söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.
SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca verilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Söz konusu suçları işleyen kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla yatırımcılarımızın aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır. Bu çerçevede, yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen ve söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Yapıları yenilemek için kentsel dönüşüm şart
- Bakan Albayrak: Bu yeni değişim dönemi...
- Canlı yayında açıkladı! Altın almak için doğru zaman mı?
- Tapu devrinde büyük kolaylık
- Uçak kazasında cevap bekleyen sorular!
- Otoda 2 şehir Avrupa’yı yakaladı
- Çin’den kaçan kaçana
- 2 dakikada 2.9 milyarlık satış
- Stajyere 632 lira
- Bakan Albayrak'tan faiz indirimi müjdesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?
- Van yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıkladı mı?
- Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 9. bölüm izle! (ATV)
- Bingöl Ağrı kar tatili var mı? 6 Şubat Perşembe Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…
- Uçak kırım ne demek? Sabiha Gökçen uçak kazası ölü yaralı var mı?
- Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika: Pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uçak kaza yaptı?
- İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!