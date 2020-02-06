Emekliye ek ödeme | 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Emeklilerin hesabına her ay net maaşları ve ek ödemeleri yatırılırken, emekli doktorlara üçüncü bir ödeme daha var. Üstelik Temmuz’da artarak 2 bin 582 liraya çıkacak. Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar bu imkandan yararlanıyor. Vefat edenin ise yakınına hissesi oranında veriliyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emeklilerin gelirleri geçtiğimiz ay arttı. Hem maaşlar hem de maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında verilen ek ödemelerin tutarı yükseldi. Emekli doktorlar üçüncü bir zammı da ilave ödemelerinde aldı.
Emekli Sandığı kapsamındaki doktorlar için 1 yıl önce başlatılan ilave ödeme uygulamasında, tutarlar yükseldi. Uzman olanların ilave ödemesi bin 898 liraya, uzman olmayanlarınki de 2 bin 498 liraya yükseldi.
Temmuz'da diğer memur emeklileri gibi yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı alacak, buna bağlı olarak ek ödemeleri de artacak emekli doktorların ilave ödemesi de yükselecek.
Yüzde 4'lük artışa göre aylık ek ödeme uzmanlarda 2 bin 582 liraya, uzman olmayanlarda bin 974 liraya çıkacak.
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