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Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2020
TÜRKİYE, AVRUPA'DA ASGARİ ÜCRETİ EN FAZLA ARTIRAN İKİNCİ ÜLKE OLDU

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ", 2020 itibarıyla uygulanan asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Sırbistan ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye, 2020 itibarıyla uygulanan asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Sırbistan ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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