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Turizme Ocak dopingi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020
TURİZME OCAK DOPİNGİ

2019 yılını rekorla tamamlayan , yeni yıla da iyi başladı. 186 bin 225 ile Ocak ayı rekoru kırıldı. Rus turistte yüzde 53 artış yakalandı.

Turizmde 2019 yılını rekorla tamamlayan , Ocak ayına da iyi başladı. Ocak ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 arttı. Antalya, ağırladığı 186 bin 225 ile tüm zamanların Ocak ayı dönemsel rekorunu kırdı. 2016'nın Ocak ayında 97 bin, 2017'nin Ocak ayında 88 bin, 2018'in Ocak ayında 92 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Antalya, geçen yılın aynı döneminde ise 142 bin turist ağırlamıştı.

Antalya'ya gelen sayısında yüzde 53, Alman ziyaretçi sayısında yüzde 37 artış yaşandı. 57 bin ile ve 40 bin ile , Ocak ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen iki ülke oldu.

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