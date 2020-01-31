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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başkanlığında toplanıyor! Türkiye'nin gıda ihracatının yol haritası İzmir'de belirlenecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020
TÜRKİYE'NİN GIDA İHRACATININ YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

'de, Ticaret Bakanı ve Başkanı 'nin katılımıyla sürdürülebilir ve katma değerli gıda ihracatının yol haritasının belirleneceği çalıştay düzenlenecek. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı açıklamada, "Birlik olarak 5 milyar dolar olan gıda ihracatımızı ikiye katlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi Başkanı Orhan Ercan'ın İhracat Ana Planı'nın değerlendirilmesiyle başlayacak çalıştayda açılış konuşmalarını da Ticaret Bakanı , Başkanı ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi yapacak.

Sektör paydaşlarının görüş bildireceği çalıştay kapsamında sürdürülebilir ve katma değerli ihracatın yol haritası belirlenecek.

ÇALIŞTAYA KİMLER KATILACAK?

Çalıştayda başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından da üst düzey bürokratların yer alması bekleniyor.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, AA'ya yaptığı açıklamada, birlik olarak yılda ortalama 5 milyar dolarlık gıda ihracatı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Kuru meyve, meyve sebze mamulleri, su ürünleri, zeytin ve zeytinyağı, baharat, yağlı tohumlar gibi ürünlerin ihracatında lider konumda olduklarını vurgulayan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Dikili'de kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bölgenin potansiyelini hareketlendirecektir. Bunun yanında diğer ilçelerde de ihtisas OSB'lerin açılması planlanıyor. Bunlar hem iç piyasaya hem de ihracata hareket katacaktır. Kent içinde oda ve borsaların çok güzel bir birlikteliği var. Birlik olarak 5 milyar dolar olan gıda ihracatımızı ikiye katlayacağımıza inanıyoruz."

Eskinazi, çalıştayda sürdürülebilir ve katma değerli ihracat noktasında stratejik hedeflerin ele alınacağını bildirdi.

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