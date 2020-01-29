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Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2020
YILDIZ HOLDİNG’TE DEĞİŞİKLİK! ALİ ÜLKER KİMDİR? ALİ ÜLKER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ali Ülker kimdir? ’te üst düzey görev değişimi yaşandı. , 20 yıldır sürdürdüğü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yeğeni Ali Ülker'e devretti. Bu değişikliğin ardından Ali Ülker kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ali Ülker; 2011 senesinden bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. İşte, Ali Ülker hakkında merak edilenler…

Ali Ülker kimdir, kaç yaşında, nereli? 'te yaşanan görev değişimi sonrası 'in yerine Ali Ülker getirildi. Bu gelişmenin ardından Ali Ülker hakkında araştırma yapılıyor. Peki, Ali Ülker kimdir, kaç yaşında nereli? Holdingden yapılan açıklamaya göre, 20 yıldır Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Murat Ülker görevi yeğeni Ali Ülker'e devretti. Murat Ülker, yeğeni Ali Ülker ile uzun yıllardan bu yana holding şirketlerinin yönetim kurullarında birlikte çalışıyordu.

ALİ ÜLKER KİMDİR?

Ali Ülker, 1969 senesinde dünyaya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim alan Ülker, aynı zamanda IMD ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katıldı.

De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde yer aldı.

İş hayatına 1985 senesinde Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda Stajyer olarak başladı.

1986-98 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında çalıştı.

1998 senesinde Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de, 2001 senesinde ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük yaptı.

2002 senesinde Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 senesinde ise Grup Başkanlığı'na getirildi.

2011 senesinden bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ülker, Global İnovasyon ve Kalite Grup Başkanlığını da (Chief Innovation and Quality Officer) üstlendi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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