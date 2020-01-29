Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
Ali Ülker kimdir? Yıldız Holding’te üst düzey görev değişimi yaşandı. Murat Ülker, 20 yıldır sürdürdüğü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yeğeni Ali Ülker'e devretti. Bu değişikliğin ardından Ali Ülker kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ali Ülker; 2011 senesinden bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. İşte, Ali Ülker hakkında merak edilenler…
Ali Ülker kimdir, kaç yaşında, nereli? Yıldız Holding'te yaşanan görev değişimi sonrası Murat Ülker'in yerine Ali Ülker getirildi. Bu gelişmenin ardından Ali Ülker hakkında araştırma yapılıyor. Peki, Ali Ülker kimdir, kaç yaşında nereli? Holdingden yapılan açıklamaya göre, 20 yıldır Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Murat Ülker görevi yeğeni Ali Ülker'e devretti. Murat Ülker, yeğeni Ali Ülker ile uzun yıllardan bu yana holding şirketlerinin yönetim kurullarında birlikte çalışıyordu.
ALİ ÜLKER KİMDİR?
Ali Ülker, 1969 senesinde dünyaya geldi.
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim alan Ülker, aynı zamanda IMD ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katıldı.
De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde yer aldı.
İş hayatına 1985 senesinde Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda Stajyer olarak başladı.
1986-98 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında çalıştı.
1998 senesinde Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de, 2001 senesinde ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük yaptı.
2002 senesinde Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 senesinde ise Grup Başkanlığı'na getirildi.
2011 senesinden bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ülker, Global İnovasyon ve Kalite Grup Başkanlığını da (Chief Innovation and Quality Officer) üstlendi.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Devletten 550 TL destek! İşte sosyal yardımlar...
- Emekliye 2500 TL müjdesi!
- Sayılı günler kaldı! TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
- Yerli ve milli YHT'nin üretim yeri belli oldu
- Ürün güvenliği düzenlemesi komisyonda kabul edildi
- En az 10 bin 229 TL maaş! Almanya işçi alımı yapıyor...
- Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Hiç sigortası olmayan da emekli olacak...
- 6,8'lik depremi 3.1 olarak hissettirdi! İşte nedeni
- Ekonomide sevindiren rakamlar
- TBMM en az lise mezunu 197 işçi alacak! Başvurular başladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?
- Şubat ayında çalışanlar kaç TL maaş alacak? Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Bekar, evli, çocuklu 2020 AGİ tablosu!
- TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! (Son depremler)
- EDHO 155. yeni bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 155. bölüm fragmanı izle!
- Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Kudüs nerede? Kudüs Filistin’e bağlı mı? Kudüs önemi nedir?
- EDHO 154. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm tek parça izle!
- A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
- Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu
- Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?