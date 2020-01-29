FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
FED faiz kararı ne oldu? FED faiz kararı açıklandı mı sorusuna ekonomik gelişmeleri yakından takip edenler yanıt arıyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) sona erecek iki günlük toplantısı sonrası faiz kararının açıklanması bekleniyor. FED geçen yıl Ekim ayındaki toplantısında 2019 yılında art arda üçüncü kez faiz indirimine gitmişti. Peki, 29 Ocak FED faiz kararı ne oldu? İşte detaylar…
FED faiz kararı açıklandı mı? ABD Merkez Bankası'nın iki günlük toplantısı sonrası faizlerle ilgili yeni bir karar alınması bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne oldu? FED'in Aralık ayındaki son politika toplantısından bu yana açıklanan veriler, ABD ekonomisinin bu yıl %2 civarında büyümeye devam edeceğine ve işsizlik oranının istikrarlı şekilde düşük kalacağı şeklindeki beklentilerini değiştirmedi.
FED FAİZ KARARI NE OLDU?
FED kararında faizleri değiştirmediğini duyurdu.
ÜÇ KEZ FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLMİŞTİ
Fed'in geçen yıl Ekim ayında faizleri düşürmesinden bu yana, politika yapıcılar ekonomik görünümde önemli bir değişiklik olana kadar politika faizini mevcut %1.50–%1.75 aralığında tutma konusunda anlaşmışlardı.
Fed geçen yıl Ekim ayındaki toplantısında 2019 yılında art arda üçüncü kez faiz indirimine gitmişti.
Fed'in Aralık ayındaki son politika toplantısından bu yana açıklanan veriler, ABD ekonomisinin bu yıl %2 civarında büyümeye devam edeceğine ve işsizlik oranının istikrarlı şekilde düşük kalacağı şeklindeki beklentilerini değiştirmedi.
Ancak ekonomi için tehlike arz eden bazı riskler de güçlenmiş olabilir. Çin'de corona virüsün ortaya çıkmasından sonra dikkatler bu ülkedeki ekonomik büyümeye çevrilirken, bu büyümenin yavaşlayacağı endişeleriyle ABD Hazine tahvil getirileri düşüş kaydetti.
TRUMP SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRİYOR
ABD Başkanı Donald Trump dün faizlerin düşürülmesi çağrısını tekrarladı. Trump çok sıkı olarak gördüğü para politikasını gevşetmediği için Fed ve başkan Jerome Powell'ı 2018'den beri sert şekilde eleştiriyor.
Fed'in bu yıl yine bir noktada faizleri düşüreceğine yönelik beklentiler kuvvetlenmiş olsa da, analistler hâlâ bu tür bir kararın daha sonraki aylarda alınacağına görüşlerini koruyorlar.
Reuters anketine katılan 108 ekonomistten 95'i Fed'in bu haftaki toplantıda faizleri sabit tutmasını beklerken, JP Morgan analisti Michael Feroli bu toplantının "son yıllardaki en olaysız toplantılardan biri" olacağını söyledi.
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