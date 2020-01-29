Ekonomi güven endeksi yükseldi
Gelen son dakika haberine göre...Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Ocak ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0,6 oranında artışla 97,1 oldu
Ekonomik güven endeksi 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında %0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Ocak ayında %0,1 oranında artarak 58,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 95,2 değerini, perakende ticaret güven endeksi %2,2 oranında artarak 105,0 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise Ocak ayında %2,1 oranında azalarak 106,4 değerini aldı.
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