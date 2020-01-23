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Amazon yine birinci sırada

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020
AMAZON YİNE BİRİNCİ SIRADA

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Değerli - Global 500-2020' araştırması sonuçlandı. En değerli marka, bu yıl itibarıyla 220.8 milyar dolarlık değere ulaşan Amazon olurken, bu şirketi 160 milyar dolarla ve 141 milyar dolarla izledi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Değerli 500 Markası- Global 500-2020' araştırması sonuçlandı. En değerli marka, bu yıl itibarıyla 220.8 milyar dolarlık değere ulaşan Amazon olurken, bu şirketi 160 milyar dolarla ve 141 milyar dolarla izledi.

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