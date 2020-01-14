Esnafa 10 ay maaş

Esnafa verilecek olan 10 ay maaşın detayları. İşçiler için işten ayrıldığında can simidi olan işsizlik maaşı, esnaf için de devreye giriyor. İşçilerden sonra esnaf için de 10 aya varan işsizlik maaşı dönemi başladı. İlk prim bu ay ödenirken, devlet de katkı verecek.

İşçiler için işten ayrıldığında can simidi olan işsizlik maaşı, esnaf için de devreye giriyor. İşçilerden sonra esnaf için de 10 aya varan işsizlik maaşı dönemi başladı. İlk prim bu ay ödenirken, devlet de katkı verecek.