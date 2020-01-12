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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ilk yurt dışı ofisini KKTC’de açtı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2020
TİM, İLK YURT DIŞI OFİSİNİ KKTC’DE AÇTI

İhracatçılar Meclisi () ilk ofisini Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde () açtı. KKTC Sanayi Odası’ndaki () ofisin açılışına, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra TİM ile KTSO'dan yetkililer, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

Açılışta konuşan Başkanı Candan Avunduk, "Anavatan 'nin 2019 yılında ihracatta rekor kırması, yıllardır sürdürülebilir ve planlı bir şekilde ihracatını artırma, yeni pazarlar bulma ve ihracatı genele yayma konusundaki başarılarının Türkleri de gururlandırarak cesaretlendirdiğini" söyledi. "Türkiye son yıllarda örnek gösterilecek atılımlara imza atıyor" diyen Avunduk, "Bu çerçevede, KTSO Bünyesinde Ofisi'nin Kurulması ve Kuzey Kıbrıs İhracatının Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye ihracatının gelişmesinde çok önemli bir payı olan TİM'in, KKTC ihracatının artırılması açısından da büyük bir milat ve şans olacağını düşünüyoruz" dedi.

Konuşmasında bölgedeki gelişmelere de değinen Avunduk, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramaları çalışmalarının devam ettirilmesinin ve Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu kıta sahanlığı anlaşmasının kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

KKTC'NİN KALKINMASI ADIMI

TİM Başkanı de, ofisin açılışını TİM ve KKTC için çok anlamlı olduğunu belirtti. Daha fazla ölçülebilir bir için bu ofisin kurulduğunu söyleyen Gülle, "KTSO ve TİM'in işbirliğinin bir nişanesi olacak ofisin, kesinlikle bir tabela ofisi olmayacağını, kendilerinin KKTC'nin kalkınması ve gelişmesi için çaba göstereceklerini" belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da açılışı yapılan ofisin KKTC'nin ihracatının arttırılması için bir milat niteliğinde olduğunu vurguladı. TİM'in KKTC'ye hoş geldiğini, Kıbrıs Türk halkının buna çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Bakan Taçoy, TİM'in KKTC'ye gelip yol göstermesinin ayrı bir şans olduğunu, bunu en iyi şekilde kullanmak niyetinde olduklarını kaydetti.

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