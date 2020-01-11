Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Bu tablo bitecek

Sebze-meyvede üretici-market farkı 4.5 katı buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Fahiş fiyatlara karşı sahaya ineceğiz’ sözleriyle bu tabloya son verileceğini açıklaması, vatandaşı sevindirdi.

Sebze-meyvede üretici ve tüketici arasındaki fahiş fiyat farkına 'Dur' denilecek. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) verilerine göre üretici ile market fiyatı arasında 4.5 kata varan fark görülürken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, '1 liralık mal 4 liraya satılmaz. Sahaya ineceğiz' sözleri vatandaşı sevindirdi.

İŞTE REKORTMENLER

2019 yılı ve Aralık ayı fiyat gerçekleşmelerini açıklayan TZOB'un verilerine göre, üretici ile market fiyatı arasında yüzde 354'e varan fark bulunuyor. Kuru incir ve kuru kayısı 4.5 kat, lahana 3.9 kat, süt ve nohut 3.5 kat, portakal ve pırasa 3.4 kat fazlaya tüketiciye satılıyor. ARACI BİTECEK

Fark sofraları vururken; Bakan Albayrak atılacak adımların ipuçlarını şu sözleriyle verdi: "Üreticinin ve son tüketicinin arasındaki marjı kendi fahiş avantajı için kullanan kesimlere Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak çok farklı bir teknikle yeni bir süreç işleteceğiz. Bununla ilgili serbest piyasa kuralları içerisinde çok daha güçlü bir şekilde gıda enflasyonuyla mücadele açısından durumdan vazife çıkartacağız. Özellikle 2020, bu yapısal sorunun çok olumlu bir şekilde dönüştüğü bir yılın başlangıcı olacak."



ÇİFTÇİDEN TEŞEKKÜR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kredi kullanan üreticilerin borçlarına yeniden yapılandırma imkanının sağlanacağını açıklaması, çiftçileri sevindirdi. Konya Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, yapılandırma müjdesinin çiftçiye rahat bir nefes aldıracağını ve üretime olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Yağız "Faizlerin düşürülmesi ve borçların yapılandırılması üreticiyi yeniden umutlandırdı" dedi.

Önceki gün Sivas ve Tokat'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a vatandaşlar büyük sevgi ve ilgi gösterdi.

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