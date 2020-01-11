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ABD'li yenilenebilir yakıt devinden Türkiye'ye 200 milyon dolarlık yatırım

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
TÜRKİYE'YE DEV YATIRIM!

'li yenilenebilir yakıt devi , 'de gazlaştırma ünitesi üretecek. Üretimde kullanılacak tüm ekipmanların Türkiye'den temin edileceği belirtildi.

Küresel doğal gaz piyasasının önde gelen yenilenebilir yakıt üreticilerinden Taronis Technologiesten yapılan açıklamada, 'de tesis kurulacağı bildirildi. 200 milyon dolar yatırımla kurulacak tesiste 300KW'lık gazlaştırma ünitelerinin üretileceği ifade edildi.

HUKUKİ OLARAK TAMAMLANDI

Açıklamada, merkezli Taronis Fuels Turkey Gaz Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (Taronis Turkey) kurulum sürecinin hukuki olarak tamamlandığı bilgisi verildi. Üretimde kullanılacak tüm ekipmanların Türkiye'den temin edileceği belirtildi.

"REKABETÇİ BİR ERİŞİM SAĞLIYOR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Üst Yöneticisi Scott Mahoney, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Avrupa'nın en can alıcı noktasında, kıtanın eski ticaret rotasıyla buluştuğu stratejik konumu, hem Avrupa hem Asya pazarlarına rekabetçi bir erişim sağlıyor. Bu durum, komşu ülkelere daha fazla gazlaştırma ünitesi satışını ve dünya genelinde sürdürülebilir yakıtların yükselişini ivmelendirmeye çalışırken Taronis'in verimli pazarlara erişimini sağlayacak."

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