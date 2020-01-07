TürkAkım doğalgaz boru hattı açılıyor! Liderler İstanbul'da bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım için Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile İstanbul’da bir araya gelecek.

Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle, Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla 8 Ocak 2019 tarihinde İstanbul'da bir tören gerçekleştirilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK



Bu vesileyle Başkan Erdoğan, konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İkili ilişkilerin yanı sıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı, İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış törenine ilişkin açıklama yaptı.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Boyko Borisov'un iştirakleriyle 8 Ocak 2019 tarihinde İstanbul'da bir tören gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın konuk Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir. Sözkonusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecektir. İkili ilişkilerin yanısıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanmaktadır" denildi.