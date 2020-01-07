TürkAkım doğalgaz boru hattı açılıyor! Liderler İstanbul'da bir araya gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım için Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile İstanbul’da bir araya gelecek.
Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle, Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla 8 Ocak 2019 tarihinde İstanbul'da bir tören gerçekleştirilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK
Bu vesileyle Başkan Erdoğan, konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İkili ilişkilerin yanı sıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığı, İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış törenine ilişkin açıklama yaptı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Boyko Borisov'un iştirakleriyle 8 Ocak 2019 tarihinde İstanbul'da bir tören gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın konuk Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir. Sözkonusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecektir. İkili ilişkilerin yanısıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanmaktadır" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- KPSS şartı yok! En az 1500 personel alınacak...
- TOKİ başvuruları için son bir hafta! İşte ilçe ilçe TOKİ konutları ve fiyatları...
- Yerli otomobil büyük etki yarattı! Fiyatlarda yüzde 40 artış var
- Gözler Bakanlıkta! Memurlar zam farkını bekliyor...
- 0,79 kredi faiz oranı fırsatı! İşte en uygun kredi seçenekleri
- Kızılay KPSS şartsız personel alıyor! İşte maaş ve şartlar...
- Bakanlık 100 personel alacak! İşte başvuru şartları...
- Emekli maaşı böyle artacak! İşte 1261 gün formülü!
- Kıdem tazminatına büyük zam!
- PTT AŞ Genel Müdürlüğü görevine Hakan Gülten atandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hekimoğlu bu akşam var mı, neden yok? Hekimoğlu 3. yeni bölüm ne zaman?
- EDHO bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Çocuk bu akşam var mı? Çocuk dizisi 16. yeni bölüm ne zaman?
- Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları!
- Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
- EDHO yeni bölüm ne zaman? 7 Ocak ATV yayın akışı - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam var mı?
- İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?
- 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 7 Ocak Afyon yarın okullar tatil mi? Afyon kar tatili var mı? Valilik açıklaması yayınlandı mı?
- Isparta’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Isparta kar tatili var mı? Isparta Valiliği açıklaması geldi mi?
- 7 Ocak Salı Eskişehir kar tatili var mı? Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi mi?
- Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…