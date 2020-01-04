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Bakan Albayrak duyurdu: Kısa süre sonra TEMSA'dan güzel haber alacaksınız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
BAKAN ALBAYRAK: YAKINDA GÜZEL HABERİ ALACAKSINIZ

, üretimi durduran ve konkordato ilan eden için “Konu gündemimizde” dedi. 'Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda ve İşadamları Derneği Başkanı ’ın üretimin durduğu Temsa konusunda destek isteğine Bakan Albayrak, “Kısa süre sonra Temsa’dan güzel haber alacaksınız” mesajını verdi.

ve İş adamları Derneğinin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı' 'ın katılımıyla 'da gerçekleştirildi.

TEMSA'NIN SON DURUMUNU İLETTİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği şube başkanlarının kendi şehirlerinde iş dünyasının sorun ve beklentilerini dile getirdiği toplantıda Başkanı , Bakan Albayrak'a 'nın son durumunu iletti.

"YAKINDA GÜZEL HABERİ ALACAKSINIZ"

"Sayın Bakanım, yerli otomobilimizle gurur duyacağımız bir süreç başlamışken 'nin otobüs markasında üretim durdu. Bu tesisimizin yeniden üretime geçirilmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz" talebine yanıt veren Bakan Albayrak, "Konu gündemimizde kısa süre sonra TEMSA'dan güzel haber alacaksınız" yanıtını verdi.

DOSYA SUNDU

Başkan Burhan Kavak, üyelerinin ve Adana iş dünyasının sorun ve taleplerini içeren bir dosyayı da Bakan Albayrak'a sundu.

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