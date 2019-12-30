Yeni yılın ilk müjdesi! 60 bin kişiye devlette iş...

2020’de kamuya öğretmenden hemşireye, emniyet görevlisinden eczacıya kadar 60 bin eleman alımıyla başlanacak. 16 bin sağlıkçı, 7 bin polis, 8 bin bekçi, 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak.

Yeni yılda öğretmenden hemşireye, doktordan emniyet görevlisine, din görevlisinden eczacıya kadar binlerce kişiye kamuda iş kapısı açılacak. İlk adımda 60 bin personel alımı öngörülürken, ihtiyaca göre bu sayı artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre 2020'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bu kapsamda 6 bin 676 doktor, 8 bin 288 uzman doktor işbaşı yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de üniversite mezunu 7 bin polis, 8 bin de bekçi alacak. Gelecek yıl başında 20 bin sözleşmeli öğretmen alınırken, bu sayı ihtiyaca göre artırılacak.