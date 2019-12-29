Hamile işçi işte atılır mı?
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda okuyucumuzdan gelen "Hamileyken işten çıkartıldım. Tazminat alabilir miyim?" sorusunu yanıtladı. İşte ayrıntılar...Hamileyken işten çıkartıldım. Tazminat alabilir miyim?
Doğum ya da hamilelikten dolayı işten çıkartılma olayları iş hayatında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Fakat iş hayatında işverenin bu tutumuna karşı işçiyi ve kadını korumak sosyal devlet anlayışının bir sonucudur ve işçiler haklarını bilerek hareket etmelidirler. Hamilelik ya da doğum sürecinde bulunan işçinin sırf hamilelik veya doğum sürecinde bulunması nedeniyle iş akdinin feshedilmesi, geçerli bir fesih nedeni olmadığı gibi, aynı zamanda kötü niyetli bir fesihtir. Bu durumda işçi 30 kişiden fazla kişinin çalıştığı iş güvencesi hükümleri kapsamında olan işyerleri için işe iade davası açıp, işe iadesini mümkün olmaz ise boşta geçirdiği süre ile 8 aylık maaşına kadar işe başlatmama tazminatı alabileceği gibi, kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte tüm yasal haklarını da dava ederek alabilir.
Ayrıca hamilelik veya doğum sürecinde olan işçinin işten çıkartılması kötü niyet de oluşturacağından 30 kişiden az işçi çalıştıran ve iş güvencesi kapsamında olmayan işyerleri aleyhine de kötüniyet tazminatı talepli dava açılarak 6 maaşa kadar kötü niyet tazminatı da talep edilebilecektir. Fakat işçi hamile iken işverenin işçiyi işten çıkartması için geçerli veya haklı bir nedeni doğmuşsa, bu durumda elbette fesih geçerli veya haklı sayılacaktır.
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