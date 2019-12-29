2.9 milyar dolarlık adım

Merkez Bankası, finansal istikrarı desteklemek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarında değişikliğe gitti. Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

Bankası, finansal istikrarı desteklemek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarında değişikliğe gitti.Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerindeartırıldı.Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2.9 milyar dolar tutarında likidite çekilecek.