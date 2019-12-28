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Son dakika: Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI İNDİRİLDİ

işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 1.60'dan 1.40'a indi.

Yabancı para cinsinden aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.28'den yüzde 1.12'ye indi. TL cinsinden işlemlerinin aylık azami gecikme faizi yüzde 2'den yüzde 1.70'e çekildi.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık gecikme faizi ise yüzde 1.68'den yüzde 1.42'ye indi. Bu oranlar 1 Ocak 2020' den itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak.

Detaylar gelecek...

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