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Son dakika: Borsa İstanbul'dan yeni rekor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
BORSA İSTANBUL'DAN YENİ REKOR

Son dakika haberine göre 100 endeksi 112 bin puanı aşarak 2019 yılının rekorunu kırdı. Endeks en yüksek 112 bin 154 puanı görürken, şu dakikalarda 112 bin 113 seviyesinden işlem görüyor.

SON DAKİKA HABERİ: Borsa İstanbul 100 endeksi 112 bin puanı aşarak yılın rekorunu kırdı. Endeks en yüksek 112 bin 154 puanı görürken, şu dakikalarda 112 bin 113 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ve Avrupa'da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bu hafta piyasaların, açık olduğu günlerde düşük hacimli ve sakin bir seyir izleyebileceğini söyledi.

Öğleden sonra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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