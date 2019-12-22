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THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2019
THY'DEN UNUTULAN EŞYA SATIŞI UYARISI

, bazı vatandaşların ve yolcuların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda, çeşitli kanalları ve sitelerinde, kendilerini uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösteren profiller tespit edildiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı.

'nin resmi sitesinde "Uçaklarımızda unutulan eşyalar hakkında" başlığıyla bir uyarı yayınlandı.

Gönderilen mesajlarda THY logosu kullanan ve bazı cep telefonu markalarının modellerinin ucuza satışa çıkarıldığı iddia edenlere karşı güncellenen uyarıda, bazı vatandaşların ve yolcuların cep telefonlarına mesaj gönderenlerin, çeşitli kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak lanse eden profillerin tespit edildiği belirtilerek, "Bahse konu kişi ve sayfaların ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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