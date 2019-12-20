Başkan Erdoğan'ın Malezya'daki anlaşmaları İslam dünyasına ilham verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya ziyareti, dünyanın en çok takip edilen olaylarının başında geldi. Başkan Erdoğan Malezya'da 17 anlaşma imzaladı. Malezya ziyaretindeki anlaşmalar aynı zamanda İslam dünyasına ilham verdi.

Teknoloji, bilim, savunma sanayisi ve çalışma alanlarında varılan anlaşmalar, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

İmzalanan anlaşmalarla iki ülke, İslam dünyasının ortak sorunlarına çözüm bulma konusunda iş birliğini güçlendiriyor.

Daha önce İslamofobi ile mücadele etmek üzere Malezya ve Pakistan ile birlikte uluslararası televizyon kanalı kurma kararı alan Türkiye, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya ile "İslamofobi ile Mücadeleye Yönelik İletişim Projesi" mutabakat zaptını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed nezaretindeki törende imzalanan mutabakat zaptına Türkiye adına İletişim Başkanı Fahrettin Altun imza attı.

Söz konusu proje, dünya genelinde İslam karşıtı tutum ve İslam'ı karalamaya yönelik faaliyetlere karşı mücadele için ortak iletişimi öngörüyor.

İKİ ÜLKE İSLAM HAKKINDAKİ OLUMSUZ ALGILARLA ORTAK MÜCADELE EDECEK

İslam hakkındaki olumsuz algının yok edilmesi, gerçek İslami değerler hakkında küresel çapta farkındalığın artırılması, Müslümanları İslam karşıtı tutumlara karşı destekleme amacına yönelik bilgi alışverişi için bir platform sağlanması, yanlış kanılar ve basmakalıp inanışları azaltmak amacıyla İslam dünyası ile Batı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de projenin amaçlarından.

Zirve kapsamında Mental HR ve Mahawangsa Consultancy şirketleri arasında, Malezyalı gençlerin Türkiye'de farklı alanlarda eğitim, iş ve staj fırsatlarından faydalanması için "Work4Malaysia" protokolü imzalandı.

Buna göre Malezyalı gençler, Türkiye'de havacılık, medya, eğitim, telekomünikasyon, inşaat ve tarım gibi farklı sektörlerde hizmet veren şirketlerde kısa süreli iş ve staj imkanı bulabilecek.

Türkiye ve Malezya hükümetleri bunun yanı sıra bilim, savunma ve teknoloji alanında çok sayıda anlaşmalara imza attı.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin, "Bilim ve Teknoloji Alanında Türkiye ve Malezya Hükümetleri Arasında İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE ÖNEMLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

Savunma alanında BAYKAR Makina ve Malezyalı TEGAC şirketleri arasında "İnsansız Hava Aracı Üretimi Geliştirilmesine Yönelik İyi Niyet Anlaşması" yapıldı.

ASELSAN ile Malezyalı Sapura şirketler grubu arasında "Yazılım Tabanlı Telsiz Teknoloji Transferi İyi Niyet Anlaşması" imzalarken TİSAŞ ve Malezyalı silah üretim firması KOP Mantap şirketleri arasında "Silah ve Ekipman Üretimi Alanında İyi Niyet Anlaşması"na varıldı.

İstanbul Denizcilik AŞ ise, Malezyalı Bousteat Tersanesi ile "Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) Projesine Ortak İşbirliği ile Teklif Verilmesine Yönelik Gizlilik Anlaşması", 9 alt yüklenici firmadan oluşan KITeMM Konsorsiyumu ile "Malezya'daki Gemi İnşa Onarım ve Bakım Projelerinde İşbirliği Anlaşması İmzalanmasına Yönelik İyi Niyet Anlaşması" ve Kuala Lumpur Üniversitesi'nin Teknoloji Birikim Kurumu (TDA) ile "Yerel Çok Maksatlı Karakol Gemisi Dizaynı Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Anlaşması" imzaladı.

HAVELSAN şirketi de savunma sanayisi alanında Malezyalı şirketlerle önemli anlaşmalara vardı.

Malezyalı deniz muharebe firması BHIC ADT ile "Malezya Deniz Kuvvetleri Gemileri İçin Savaş Yönetim Sistemi Yazılımı ve Sistem Entegrasyonu Alanında (Modernizasyon ve Yeni Platform Üretimi) Ortak Çalışma Anlaşması" imzalayan HAVELSAN, AR Eastern şirketiyle "Malezya Hava Kuvvetleri Batı ve Doğu Bölgeleri Komuta Kontrol Sistemleri Entegrasyonu, Yedek Sistem Oluşturulması ve Malezya Hava Kuvvetlerinin Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Yazılımı İhtiyaçları için İyi Niyet Anlaşması", Malezyalı endüstri şirketi BIT ile "Malezya Kara Kuvvetleri Siber Savunma Taktik Operasyon Merkezi Projesi için İyi Niyet Anlaşması" ve Malezya'da deniz gözetleme sistemi üreten AMP Group ile "Sahil Radar Gözetleme Sistemi Projesi İyi Niyet Anlaşması"na imza attı.

HEDEF 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Altınay Teknoloji Grubu Malezya Milli Savunma Üniversitesi ile "Taktik İnsansız Hava Aracı Geliştirilmesi Alanında İyi Niyet Anlaşması" gerçekleştirirken Nurol Makina ile Malezyalı ulaşım ve savunma üretim şirketi Nadi arasında da "Kara Araçları Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması" yapıldı.

TUYAR ile Yonga Teknoloji şirketleriyle Malezyalı yazılım firması Silterra arasında "Mikroçip Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması"na anlaşmaları imzalandı.

1 Ağustos 2015'te Türkiye ile Malezya'nın Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasının ardından iki ülke arasında gittikçe artan karşılıklı ticaret hacmi, söz konusu anlaşmaların ardından daha güçlü artış vaat ediyor.

2019'un ilk 8 ayında 1,5 milyar doları bulan iki ülke arasındaki ticaret hacminin ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Malezya'daki yatırımları 350 milyon doları bulurken Malezya'nın Türkiye'ye yatırımları ise 1 milyar doları aşmış durumda.