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Güneş tarlası kurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2019
GÜNEŞ TARLASI KURDU

'da girişimci tarafından İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'nde 50 dönümlük araziye kurulan ve 8 bin 800 panelden oluşan güneş enerjisi santrali, yılda 2 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretim kapasitesine ulaştı. ve 'ndan hibe desteği alan, 2017'de 4 bin 400 güneş paneli ile elektrik üretimine başlayan Kahraman, panel sayısını bu yıl ikiye katladı.

Bursa'da girişimci İbrahim Kahraman tarafından İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'nde 50 dönümlük araziye kurulan ve 8 bin 800 panelden oluşan güneş enerjisi santrali, yılda 2 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretim kapasitesine ulaştı. ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe desteği alan, 2017'de 4 bin 400 güneş paneli ile elektrik üretimine başlayan Kahraman, panel sayısını bu yıl ikiye katladı.

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