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Bakan Cahit Turhan inceledi! Ankara-Sivas YHT'ye ilk kaynak atıldı, 2 saate inecek!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
İKİ ŞEHİR ARASI 2 SAATE İNECEK! İLK KAYNAK ATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet , Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren () hattında incelemelerde bulundu. İnşaat alanındaki çalışmaları değerlendiren Bakan Cahit Turhan saha imalatlarını yerinde inceledikten sonra buradaki ray hattına ilk kaynak atıldı.

Bakan , Başkan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı içinde yer alan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren () hattını yerinde incelemek üzere Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesini ziyaret etti.

İnşaat alanındaki çalışmaları değerlendiren Bakan Turhan saha imalatlarını yerinde inceledikten sonra buradaki ray hattına ilk kaynak atıldı.



Bakan Cahit Turhan'a incelemeleri sırasında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve yetkililer eşlik etti.

Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 2 saate indirecek projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.

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