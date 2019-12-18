Babalara dört ay doğum izni! Dünyada ilk kez Türkiye'de başlıyor...

Çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapan Vodafone, tüm dünyada dev bir adım attı. Dört sene önce her seviyeden kadın çalışanına yönelik başlattığı 16 haftalık ücretli uygulamasını, tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletti.

Dört sene önce her seviyeden kadın çalışanına yönelik başlattığı 16 haftalık ücretli uygulamasını, tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletti. Yeni ebeveyn olan çalışanlarına çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkânı sunarak destek olmayı hedefleyen Vodafone, eşi doğum yapan ya da evlat edinerek ebeveyn olan çalışanlarına ilk 18 ay içinde istedikleri tarih aralığında 16 haftaya kadar izin verecek. Bu hak toplu olarak kullanılabileceği gibi dörde bölünerek de planlanacak. Vodafone çalışanları ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk altı ayda haftada dört gün çalışıp tam ücret alabilecek. Türkiye'de 2020 başında uygulanacak sistem, 2021'de Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve ABD'yi kapsayan 24 Vodafone ülkesinde başlatılacak.