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Dedeman hedef büyüttü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2019
DEDEMAN HEDEF BÜYÜTTÜ

, dünyadaki en iyi 20 kayak merkezi arasında gösterilen Palandöken'deki 2 oteliyle 27'nci kış sezonunun açılışını yaptı. Başkanı , Dedeman markası için Palandöken'in her zaman çok özel bir yeri olduğunu belirterek, "Şu an 17 olan otel sayımızı 10 yılda 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Dedeman Turizm Grubu, dünyadaki en iyi 20 kayak merkezi arasında gösterilen Palandöken'deki 2 oteliyle 27'nci kış sezonunun açılışını yaptı. Başkanı Banu Dedeman, Dedeman markası için Palandöken'in her zaman çok özel bir yeri olduğunu belirterek, "Şu an 17 olan otel sayımızı 10 yılda 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

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