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Fıstığa stokçu artışı: 180 TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019
FISTIĞA STOKÇU ARTIŞI: 180 TL

Baklava ve Başkanı Mehmet Yıldırım, bu yılın başında 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının, gelinen noktada 180 lirayı bulduğunu, son 2 ayda ise iç fıstığa gelen zammın 45 lira olduğunu belirterek, "Önlem alınmazsa Ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir" dedi.

Baklava ve Başkanı Mehmet Yıldırım, bu yılın başında 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının, gelinen noktada 180 lirayı bulduğunu, son 2 ayda ise iç fıstığa gelen zammın 45 lira olduğunu belirterek, "Önlem alınmazsa Ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir" dedi.

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