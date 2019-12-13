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Bakan Pakdemirli duyurdu: Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
BAKAN DUYURDU: ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ödemelerine bugün saat 18.00'den sonra başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hastalıktan ari destek ödemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ödemelerin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği ödemeleri çerçevesinde 435 işletmeye, 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon lira ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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