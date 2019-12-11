Son dakika: Vakıfbank'ın Hazine'ye devri tamamlandı
Son dakika haberine göre; Vakıfbank'ın Hazine'ye hisse devri tamamlandı. Açıklamada, "Vakıfbank'ın yüzde 58.51'lik hissesinin Hazine'ye devri 11 Aralık'ta tamamlandı." denildi.
Türkiye Vakıflar Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Vakıfbank'ın yüzde 58.51'lik hissesinin Hazine'ye devri 11 Aralık'ta tamamlandı.
KAP açıklamasının metni şu şekilde:
İlgi: 4 Aralık 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması,
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği %58,51'lik Bankamız hissesinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığı duyurulmuş idi.
Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin süreç 11 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanarak, Bankamızın %58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Bankamız pay defterine kaydedilmiştir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 'Volkswagen' Türkiye açıklaması!
- İntibakla emekliye 355 TL zam!
- "Bitcoin 100 bin dolar olacak" dedi...
- Bu belgeyi almayan evini satamayacak! Son gün 31 Aralık...
- Cari işlemler verisi açıklandı!
- Altın fiyatları düşüşte! İşte güncel fiyatlar...
- Yüksek emekli maaşı için son 1261 güne dikkat!
- 45 meslekte erken emeklilik fırsatı!
- TOKİ kurasız ev satışlarında son 20 gün!
- THY'nin yükselişi sürüyor
- Son dakika: Rusya, Kırım'a yeni hava saldırı alayı kuruyor
- Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı!
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan S-400 açıklaması
- Ege Denizi de sarsıldı!
- En son deprem nerede oldu? En son deprem son dakika artçı depremler sürüyor!
- İzmir Manisa deprem mi oldu? İzmir Manisa deprem şiddeti kaç? (10 Aralık)
- Balıkesir’de deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi!
- 10 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölümde neler yaşandı?
- Nobel kimdir? Nobel ödüllerini kazanan Türkler kimdir?
- EDHO 151. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm izle! - ATV
- MSB'den "Nobel" tepkisi: İnsani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Nobel eleştirisi: Batı insanlık değerlerine darbe vurmuştur