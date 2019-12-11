11 Aralık 2019, Çarşamba
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Son dakika: Vakıfbank'ın Hazine'ye devri tamamlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
VAKIFBANK'IN HAZİNE'YE DEVRİ TAMAMLANDI

Son dakika haberine göre; 'ın 'ye hisse devri tamamlandı. Açıklamada, "Vakıfbank'ın yüzde 58.51'lik hissesinin Hazine'ye devri 11 Aralık'ta tamamlandı." denildi.

Türkiye Vakıflar Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 'ın yüzde 58.51'lik hissesinin 'ye devri 11 Aralık'ta tamamlandı.

KAP açıklamasının metni şu şekilde:

İlgi: 4 Aralık 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması,

İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği %58,51'lik Bankamız hissesinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığı duyurulmuş idi.

Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin süreç 11 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanarak, Bankamızın %58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Bankamız pay defterine kaydedilmiştir.

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