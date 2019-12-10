Gençlik Projeleri kapsamında destek başvurularının sonuçları belli oldu
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Anne adayı fazla mesai yapmaz
- Enflasyon tahmini yüzde 11.62’ye indi
- Plajlarda yüksek tarife tarih olacak
- Kritik toplantıya saatler kaldı! Asgari ücret zammı için 3 senaryo...
- YTL banknotlar için süre doluyor
- Dolar ne kadar olur? Analistlerden dolar yorumu...
- 'Doğa'l çözüm geliyor
- Yerli otomobil için beklenen gün! Direksiyonda Erdoğan var...
- Antalya 16 milyona koşuyor
- Altın sert yükseldi! İşte güncel fiyatları...
Daha Fazla Gör
- Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
- Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak...
- Piyasalar Fed'e kilitlendi! Dolar ne kadar olur? Analistlerden dolar yorumu...
- Kış lastiği takmayan 1742 araca bir haftada 1 milyon liralık ceza kesildi
- Son dakika: Marmara'da hava nasıl olacak?
- 2019 TÜBİTAK SAGE başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı… Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!
- Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan gibi çeşitleri olan hangisidir?
- Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?
- Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?
- Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
- Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur?