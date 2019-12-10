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Gençlik Projeleri kapsamında destek başvurularının sonuçları belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2019
DESTEK BAŞVURULARININ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem , kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan , kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Detaylar gelecek...

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