Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "konkordato reformu" açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu.



Fuat Oktay, "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.



Ayrıca Oktay, "Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve şirket taşınırlarına ilişkin bakanlıklarımızdaki sicil veri tabanlarının uyumlaştırılması gibi iyileştirmeler yapacağız." dedi.