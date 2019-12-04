Girişimciye 320 milyon TL! Başvurular 2 Ocak'ta...
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Bakan Pakdemirli’nin müjdesini verdiği tarım girişimcilerine yönelik 320 milyon liralık yeni desteğin detayları belli oldu. Başvurular 2 Ocak’ta başlayacak. 42 ilde 5 sektöre yönelik makine-ekipman desteği verilecek.Girişimlere sunulan desteklere bir yenisi eklendi. Tarımda girişimciye 50 milyon euro (320 milyon lira) hibe yolu açıldı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin müjdesini verdiği desteğin detayları belli oldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı-II (IPARD 2) kapsamında söz konusu destek için çağrıya çıktı. 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbirinden yalnızca makineekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecek. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması olmak üzere 5 sektöre destek sağlanacak. Destek oranı gerçek ve tüzel kişilerde yüzde 40, kooperatifler ve üretici örgütleri için yüzde 50 olacak. Bakan Pakdemirli, "Makine-ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanını yani modernizasyonu destekleyeceğiz" demişti.
NASIL BAŞVURULACAK?
Başvurular 02 Ocak günü saat 09.00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri'nde kabul edilmeye başlanacak. Online proje başvuru sistemi 28 Ocak saat 21.00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi ise 31 Ocak saat 18.00 olarak açıklandı.
BU İLLER KAPSAMDA
Başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Engelli ataması ayın son haftası
- Ceyhan’a 10 milyar $
- Yaşlılıkta çifte kazanç
- Alışverişler rekor kırdı
- Makinecilerin hedefi 63.3 milyar $
- 12 mango ağacından 45 bin TL
- Ayrımcılık yapan tazminatı öder
- Ziraat Bankası'na iki ödül birden
- Bakanlık düğmeye bastı! 62 milyon liralık destek...
- Katar’dan 7 milyar dolar geliyor
Daha Fazla Gör
- Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…
- 2020 yılbaşı bileti çıktı mı? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek bilet fiyatı…
- Bir bankadan daha faiz indirimi açıklaması… En uygun konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm izle! EDHO 150. bölüm tek parça izle! - ATV
- 4 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Ankara kar tatili…
- 4 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte Valilik MEB açıklamaları…
- Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Erzurum kar tatili var mı?
- 6 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Samsung ve Xiaomi telefonlar indirimde! İşte BİM aktüel katalog...
- Son dakika: Putin'den flaş NATO açıklaması
- İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Türkiye ile Libya'nın tarihi 'Akdeniz' anlaşması Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ı panikletti
- Bakan Selçuk müjdeyi verdi ve engelli atamalarında tarihi açıkladı