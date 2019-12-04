Engelli ataması ayın son haftası

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde ayın son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.

Bakanı"Kamu kurum ve kuruluşlarımızdantopladığımıztalepler neticesindeayın son haftasındaengelli kardeşlerimizinkamu kurumlarına atanmasıiçin bir kura törenidüzenleyeceğiz" dedi.Selçuk, 2002'de kamudaçalışan engelli sayısı5 bin iken, bugün burakamın 10 kat artarak56 bine yükseldiğinivurguladı.