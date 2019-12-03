03 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Engelliye yaş yok

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.12.2019
ENGELLİYE YAŞ YOK

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ülkemizde engellilere hayatın her alanında pek çok olanak sunuluyor. Bunlardan birisi de erken emeklilik. Engellilik oranı en az yüzde 40 olan 'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor.

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ülkemizde engellilere hayatın her alanında pek çok olanak sunuluyor. Bunlardan birisi de erken emeklilik. Engellilik oranı en az yüzde 40 olan 'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. Erken emeklilikten yararlanmak için öncelikle vergi indirimi almak gerekiyor. Defterdarlık ya da vergi dairelerine müracaat ederek işlemleri başlatmak mümkün. Burada sigortadan önceki rahatsızlıklara bakılıyor. Sigortadan sonraki rahatsızlıklarda ise malulen emeklilik devreye giriyor. Orada en az yüzde 60 oranında iş göremezlik raporu olması isteniyor. Benzer haklar Bağ-Kur'lular ve memurlar için de geçerli.

TAKVİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN