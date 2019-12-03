Engelliye yaş yok
Giriş Tarihi: 03.12.2019
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ülkemizde engellilere hayatın her alanında pek çok olanak sunuluyor. Bunlardan birisi de erken emeklilik. Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor.Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ülkemizde engellilere hayatın her alanında pek çok olanak sunuluyor. Bunlardan birisi de erken emeklilik. Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. Erken emeklilikten yararlanmak için öncelikle vergi indirimi almak gerekiyor. Defterdarlık ya da vergi dairelerine müracaat ederek işlemleri başlatmak mümkün. Burada sigortadan önceki rahatsızlıklara bakılıyor. Sigortadan sonraki rahatsızlıklarda ise malulen emeklilik devreye giriyor. Orada en az yüzde 60 oranında iş göremezlik raporu olması isteniyor. Benzer haklar Bağ-Kur'lular ve memurlar için de geçerli.
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