TÜBİTAK duyurdu: 10 engelli personel işe alacağız
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 10 engelli personel istihdam edilecek. İş başvuruları Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden yapılacak.Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere önlisans mezunu, engelli, 3 memur, 1 yönetici asistanı, 6 teknisyen ve tekniker alınacak.
Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak personel için son başvuru tarihi 6 Aralık olarak belirlendi.
İş başvuruları Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştiriliyor.
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