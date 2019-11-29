Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Son dakika haberine göre; Merkez Bankası: "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi."Merkez Bankası: "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi."
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