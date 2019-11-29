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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre; : "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, oynaklıkları azaldı, oranları belirgin geriledi."

: "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, oynaklıkları azaldı, oranları belirgin geriledi."

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