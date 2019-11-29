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Destek başvuruları için son gün 31 Aralık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
SON GÜN 31 ARALIK! FIRSATI KACIRMAYIN

Bursa'daki Başkanı , 2019 yılında doğan buzağılar için devlet desteğine başvuruların ’ta sona ereceğini bildirdi. Tuna, buzağı desteğinden yararlanabilmek için süresinde başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Yıl içinde doğan buzağı başına 350 lira ile 600 lira arasında değişen devlet desteği verileceğini belirten Tuna, başvuruların son günlere bırakmamalarını istedi.

"DEVLET DESTEĞİ ALAMAYACAKLAR"

Başkanı , "Üyemiz olan hayvan yetiştiricileri Birliğimize, üyemiz olmayanlar ise ve Orman Müdürlüğü'ne başvurularını yapabilirler. Süresinde başvuru yapmayanlar devlet desteği alamayacaklar. Bazı hayvan yetiştiricilerimizin süresinde başvuruda bulunmadığına tanık oluyoruz" dedi.

"24 BİN LİRA DESTEK"

Tarım ve 'nın buzağı desteklemesinin maliyetleri azaltması bakımından önemli olduğuna değinen Tuna, "Örneğin, bir yetiştiricimizin çiftliğinde yıl içinde toplam 40 buzağı doğumu gerçekleşmişse eline 14 bin lira ile 24 bin lira arasında devlet desteği geçecek. Bu destekler en azından yem maliyetlerinin önemli bir bölümünü karşılayacaktır. Devletimizin sağladığı bu olanaktan tüm hayvan yetiştiricilerimizin yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

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