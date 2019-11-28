Borsa güne nasıl başladı! 28 Kasım 2019 Borsa son durum...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,23 artışla 106.084,66 seviyesine yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 240,49 puan ve yüzde 0,23 değer kazancıyla 106.084,66 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile sigorta oldu.
Dün, gün içinde 105.500-106.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 105.844,17 puandan tamamladı.
Analistler, bugün ABD'de Şükran Günü tatili olması nedeniyle Avrupa ve Türkiye piyasalarında düşük hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini ifade ederek, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'a ilişkin adımı sonrası ABD ve Çinli yetkililerden gelecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.
Donald Trump'ın, kongrenin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını dün akşam imzaladığını anımsatan analistler, tasarının, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngördüğünü kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 puanın destek, 106.500 ve 108.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Hepsi çark ediyor! Türkiye ters köşe yaptı
- Çalışana dört koldan koruma
- Hem büyüme hem cari fazla
- ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor
- Asgari ücret için ilk teklif belli oldu! İşte istenen rakam...
- Öğretmene maaş garantisi...
- Kullanılmayan izin yanmaz
- Altın yeniden yükselişte! İşte güncel fiyatlar...
- 140 yerleşim yerine daha doğalgaz
- Dev projeye yeniden hız verildi
- Son dakika: Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Çatışma bölgeleriyle irtibatlı kişiler yakalandı
- Borsa güne nasıl başladı! 28 Kasım 2019 Borsa son durum...
- Son dakika: Kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin etkisiz hale getirildi
- Yeni Zelanda Başbakanı 40 yıl önceki uçak kazası için özür diledi
- Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin şehit oldu
- Azez'de PKK/YPG'den kalleş saldırı
- AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na "metro" tepkisi: Bu söylemeleri doğru değil
- Sigara içenlere kötü haber
- Kop Tüneli'nde çalışmalar yeniden hızlandı
- Devlet Bahçeli: HDP’nin peşine takılan CHP, İP ve SP’nin hali acıklıdır
- 29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…
- Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle!