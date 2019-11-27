Merkez Bankası'ndan cari denge açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, cari denge açıklamasında bulundu. Başkan Uysal, "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti." şeklinde konuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, İSO Meclisi'nde konuştu. TCMB Başkanı Murat Uysal: "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti." ifadelerini kullandı.
"MAL VE HİZMET İHRACATINDA GÜÇLÜ ARTIŞ"
Son 1 yılda cari dengenin önemli iyileşme kaydettiğini ve 2002'den beri ilk kez yıllık olarak fazla verdiğini kaydeden Uysal "Mevcut projeksiyonlara göre yıl sonu itibariyle pozitif büyüme kaydedilen bir yılda cari fazla vermiş olacağız." dedi.
Uysal basiretli makro politikaların etkisiyle dış dengedeki kazanımların fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyüme adına büyük önem taşıdığını söyledi. Cari dengedeki düzelmenin, ekonominin sert daraldığı 2001 ve 2009 krizlerine kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğini belirten Uysal "Cari dengede yakın dönemdeki hızlı iyileşmede ithalattaki yavaşlamanın yanı sıra mal ve hizmet ihracatında güçlü artış eğiliminin de etkili olduğunu söylemek mümkün." diye konuştu.
Uysal 2014'ten bu yana petroldeki ciddi düşüşün ve ihracattaki güçlü seyrin cari açığı sınırladığını ifade etti. Uysal turizm sektöründe de hızlı bir toparlanma sürecine girildiğini ve yabancı ziyaretçi sayısının güçlü biçimde arttığını belirtti. Uysal reel sektörün güçlü bir ihracat performansıyla ekonomideki dengelenmeye önemli katkı sunduğunu dile getirdi.
Detaylar gelecek...
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