1 kilometrelik hız aşımına ceza
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Antalya'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy (34), işi gereği gittiği Isparta'da hız sınırını 1 kilometre aştığı için 235 lira radar cezası aldı. Aksoy'un itirazı üzerine Isparta Sulh Ceza Mahkemesi, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar küçük olduğu, radar cihazında sapma olabileceği gerekçesiyle söz konusu cezayı iptal etti.Antalya'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy (34), işi gereği gittiği Isparta'da hız sınırını 1 kilometre aştığı için 235 lira radar cezası aldı. Aksoy'un itirazı üzerine Isparta Sulh Ceza Mahkemesi, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar küçük olduğu, radar cihazında sapma olabileceği gerekçesiyle söz konusu cezayı iptal etti.
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