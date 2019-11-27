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1 kilometrelik hız aşımına ceza

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2019
1 KİLOMETRELİK HIZ AŞIMINA CEZA

'da elektronik teknisyeni (34), işi gereği gittiği 'da hız sınırını 1 kilometre aştığı için 235 lira radar cezası aldı. Aksoy'un itirazı üzerine , hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar küçük olduğu, radar cihazında sapma olabileceği gerekçesiyle söz konusu cezayı iptal etti.

'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy (34), işi gereği gittiği 'da hız sınırını 1 kilometre aştığı için 235 lira radar cezası aldı. Aksoy'un itirazı üzerine Isparta Sulh Ceza Mahkemesi, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar küçük olduğu, radar cihazında sapma olabileceği gerekçesiyle söz konusu cezayı iptal etti.

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