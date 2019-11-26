KPSS tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS tercih kılavuzu görüntüle!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için tercih kılavuzunu yayımladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
Bu kapsamda KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar tercihlerini "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 3-12 Aralık tarihleri arasında yapabilecek. Tercih süreci 12 Aralık 2019 saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.
Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.
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