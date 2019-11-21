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Rekortmenler belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2019
REKORTMENLER BELLİ OLDU

'nin 2018 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Gelir vergisi rekortmenleri listesinin ilk 2 sırasında isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler bulunurken, Onursal Başkanı üçüncü oldu.

Türkiye'nin 2018 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Gelir vergisi rekortmenleri listesinin ilk 2 sırasında isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler bulunurken, Onursal Başkanı üçüncü oldu. 2017'de listenin zirvesinde bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara'nın ismi ise 4'üncü sırada yer aldı.

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