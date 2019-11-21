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Bin 91 genç Aralık’ta atanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2019
BİN 91 GENÇ ARALIK’TA ATANACAK

Devlet koruması altında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunu kapsamında kamuya atanan gençlerin sayısında her yıl artış sağlanıyor.

Devlet koruması altında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuya atanan gençlerin sayısında her yıl artış sağlanıyor. Devlet korumasından yararlanan 2 bin 183 genci bu ay atayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'ta da bin 91 genci kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirecek. 2014'ten bu yana söz konusu kapsamda atanan personel böylece 15 bin 120'yi bulacak.

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