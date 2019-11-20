TürkAkım'da iki boru hattı da doğal gazla dolduruldu
Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım projesi kapsamında inşa edilen her iki boru hattının da doğal gazla doldurulduğunu bildirdi. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım boru hattına doğal gaz temin edecek Rusya'nın Anapa kentinde bulunan Russkaya Kompresör İstasyonunun faaliyete hazır olduğu belirtildi.
HATLAR GAZLA DOLDU
Açıklamada, Russkaya Kompresör İstasyonu'ndan, Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan alım terminaline kadar uzanan iki boru hattının doğal gaz dolum işleminin tamamlandığı kaydedildi.
FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR
Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.
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