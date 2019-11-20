20 Kasım 2019, Çarşamba
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TürkAkım'da iki boru hattı da doğal gazla dolduruldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.11.2019
AÇIKLAMA GELDİ! HATLAR GAZLA DOLDU

Rus enerji şirketi , projesi kapsamında inşa edilen her iki boru hattının da doğal gazla doldurulduğunu bildirdi. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

'dan yapılan açıklamada, boru hattına temin edecek 'nın Anapa kentinde bulunan faaliyete hazır olduğu belirtildi.

HATLAR GAZLA DOLDU

Açıklamada, Russkaya Kompresör İstasyonu'ndan, 'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan alım terminaline kadar uzanan iki boru hattının doğal gaz dolum işleminin tamamlandığı kaydedildi.

FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

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