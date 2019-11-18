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TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansı personel alacak! İlanlar Resmi Gazete'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2019
TÜBİTAK VE İKİ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALACAK

ile Serhat Kalkınma Ajansı () ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı () 28 personel alımı gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, TÜBİTAK'ın Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı için 2 teknisyen istihdam edilecek. Başvuru koşullarına TÜBİTAK'ın internet sayfasından ulaşılabilecek.

Öte yandan, SERKA 10 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 1 iç denetçi; KUDAKA da 9 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi ve 3 destek personeli alacak.

Başvurular, 9-23 Aralık'ta sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinden yapılacak.

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