TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansı personel alacak! İlanlar Resmi Gazete'de
Giriş Tarihi: 18.11.2019
TÜBİTAK ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 28 personel alımı gerçekleştirecek.Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, TÜBİTAK'ın Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı için 2 teknisyen istihdam edilecek. Başvuru koşullarına TÜBİTAK'ın internet sayfasından ulaşılabilecek.
Öte yandan, SERKA 10 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 1 iç denetçi; KUDAKA da 9 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi ve 3 destek personeli alacak.
Başvurular, 9-23 Aralık'ta sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinden yapılacak.
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